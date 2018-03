Bogdan Stelea are cuvântul: Stejarii Country Club lansează noile module de antrenamente!

11:30

Părintele Burlacu, din Bacău, a fost cel care l-a ajutat pe Liviu Arteni să scape de patima cu băutura și a stat un timp sub îngrijirea lui, la rugămintea Israelei. Liviu Burlacu este șeful Centrului Oxigen, care ajută persoanele care au probleme cu alcool, și care, de altfel, susține că a vorbit cu Israela în […]