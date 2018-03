Andruşcă, la Bruxelles: Regimul diferit aplicat consumatorilor ar trebui interzis în Uniunea Europeană

18:00

Apicultorii români se plâng că întâmpină probleme cu vânzarea mierii din cauza importurilor provenite din afara spaţiului comunitar la preţuri reduse, în timp ce vremea ploioasă prognozată pentru această primăvară ar putea afecta producţia de miere din acest an, mai ales la rapiţă şi salcâm."Nu am avut probleme deosebite în această iarnă din punct de vedere al depopulărilor familiilor de albine, pentru că a fost o iarnă blândă, doar că acestea au consumat mai mult şi noi, apicultorii, a trebuit să băgăm mâna în buzunar ca să le satisfacem necesarul de hrană. Am avut doar mortalităţi izolate, nu atât de masive ca în alţi ani. Am înţeles că până în mai va fi tot ploaie, va fi o primăvara ploioasă, iar la noi perioada de cules la rapiţă durează o săptămână. Ori, dacă plouă trei patru zile, s-a compromis total producţia de miere de rapiţă şi va fi la fel şi la salcâm", a declarat pentru AGERPRES preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.De asemenea, reprezentantul Asociaţiei susţine că apicultorii întâmpină probleme cu vânzarea mierii, supermarketurile preferând mierea din import la preţuri extrem de mici."Avem probleme cu vânzarea mierii, chiar dacă este şi aşa puţină. În toate supermarketurile există numai miere UE şi non UE. Nu mai găseşti un borcan de miere românească curată, pentru că se aduce la preţuri de 6 lei şi 6,5 lei borcanul din Ucraina, Mexic şi nu mai ştiu de pe unde. Sperăm însă să se dezvolte sectorul de miere bio pentru că se promovează puternic", a mai spus Fetea.Preşedintele ACA a precizat că prin schimbarea Legii etichetării, aşa cum au promis autorităţile, amestecul de miere va fi permis numai dacă se va scrie ţara de provenienţă şi procentul de participare la amestec."Se pare că se va schimba Legea etichetării şi atunci o să se de voie la amestecul de miere, dar numai dacă se va scrie ţara de provenienţă şi procentul de participare la amestec. Noi am fi vrut ca să nu se mai amestece deloc şi într-un borcan să fie doar miere din China şi să lăsăm doar cumpărătorul să aleagă", a subliniat reprezentantul apicultorilor.În ceea ce priveşte programul privind acordarea de miere de albine în şcoli şi grădiniţe, respectiv un borcan de miere românească de 350 de grame pe lună, pentru care Ministerul Agriculturii a alocat 16,8 milioane de lei, Fetea a precizat că programul a fost amânat pentru anul 2019, adăugând că este un program important pentru susţinerea vânzărilor de miere autohtonă.Fetea este optimist în ceea ce priveşte noile politici care se vor aplica după 2020 pentru aceste domeniu, în condiţiile în care se doreşte creşterea cu 50% a fondurilor prin programul naţional şi un sprijin direct pe familia de albine, aşa cum se oferă şi celorlalte specii zootehnice.Asociaţia Crescătorilor de Albine din România organizează anual pe platforma apicolă Băneasa din Bucureşti două ediţii ale Târgului Naţional al Mierii, iar ediţia de primăvară din acest an va debuta vineri, 16 martie 2018 şi se va desfăşura până duminică, 18 martie. Bucureştenii vor putea cumpăra pe toată perioada târgului miere şi produse apicole diverse la preţuri de producător.Aproximativ 120 de apicultori din toată ţara vor participa la ediţia de primăvară a Târgului Naţional al Mierii. Acesta reprezintă cel mai important eveniment de profil din Capitală şi este deja un eveniment tradiţional care se bucură de o foarte bună participare atât din partea consumatorilor de produse apicole cât şi din partea apicultorilor ca participanţi sau expozanţi, a procesatorilor din domeniul apicol, precum şi a reprezentanţilor din cadrul asociaţiilor apicole."Prin organizarea acestui târg ne dorim ca de fiecare dată să creştem cât mai mult interesul pentru albină, apicultură şi produsele stupului, dată fiind importanţa acestui sector pentru agricultură, mediu, sănătate şi o alimentaţie echilibrată", susţin organizatorii.România produce, în medie, 20.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins, în anul 2015, un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.Potrivit ACA, în ultimii doi-trei ani, consumul de miere a înregistrat o creştere de 15%, până la 550 de grame pe locuitor pe an, însă şi în aceste condiţii România se află tot în sfârşitul clasamentului, la nivel european.Datele statistice arată că românii consumă, în medie, 500-550 de grame de miere pe locuitor pe an, un consum în creştere faţă de acum 10 ani, dar de 3-4 ori mai puţin comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia. AGERPRES/(A - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Ada Vîlceanu)