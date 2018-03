Liviu și Andrei au intrat într-un mare bucluc pe drum! Fericirea lor a durat puțin! Ce au pățit vedetele

19:20

Exista o legenda cu privire la “Cina cea de taina” a lui da Vinci… Cand a conceput aceasta scena, Leonardo s-a izbit de o mare dificultate: trebuia sa picteze Binele – sub chipul lui Iisus – si Raul – sub chipul lui Iuda. Si-a intrerupt lucrul la jumatate, pana cand avea sa gaseasca modelele ideale. Intr-o zi, in timp ce asista la repetitita unui cor bisericesc, a vazut intr-unul din baieti imaginea desavarsita a lui Hristos. L-a invitat la el in atelier si i-a reprodus trasaturile in studii si...