LIVE BLOG Liga Campionilor | Manchester United – FC Sevilla şi AS Roma – Şahtior Doneţk se joacă ACUM.

Simona Halep a învins-o pe Qiang Wang, 7-5, 6-1, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului californian de la Indian Wells. La capătul partidei, liderul mondial a oferit prima reacţie şi a spus că era conştientă că nu trebuia să facă foarte multe greşeli. "Ne-am antrenat împreună în urmă cu câteva zile şi am pierdut, dar eram pregătită. Ştiam că nu trebuie să greşesc prea mult şi am reuşit. Abia am reuşit să ridic trofeul, era foarte greu, dar întotdeauna este o plăcere să joc aici,...