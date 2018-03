Dragnea despre absenţa foştilor lideri PSD la congres: Iliescu nu a putut să vină; Năstase a avut reprezentanţi

20:00

Principele Radu a acordat marţi, în Aula Mare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, bursele "Regele Carol I" şi "Regina Elisabeta"."Ceea ce Majestatea Sa şi cu mine am făcut acum trei ani nu este un gest nici spontan şi nici nebulos. Nu facem decât să continuăm ceea ce avem ca datorie din partea a patru mari generaţii care ne-au precedat şi am decis ca diplomele (...) care se oferă în România să poarte numele Regelui Carol I şi Reginei Elisabeta, pentru că aceste două nume au fondat atât statul român modern, cât şi cultura română sau învăţământul românesc pe baze moderne, împreună cu corifeii învăţământului de la vremea aceea, şi, în mod simbolic, alte două burse identice să fie oferite unui număr de doi studenţi din Chişinău, purtând de data aceasta numele de Ferdinand I şi Maria. (...) Aceşti doi suverani au fost părinţii istoriei moderne a acestei părţi de lume care se numeşte astăzi Republica Moldova. Şi am dori ca iniţiativa noastră să nu se oprească aici. Acum, când şi Regele Mihai şi Regina Ana ne-au părăsit din această lume este timpul să fondăm şi bursele Regele Mihai şi Regina Ana, care să fie, în mod simbolic, trimise spre un alt oraş important al României cu tot atâta semnificaţie cât au Bucureştiul şi Chişinăul", a afirmat Principele Radu.Rectorul ASE, Nicolae Istudor, a spus că evenimentul de marţi se înscrie în contextul Centenarului României şi al împlinirii a 105 ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior."Participăm astăzi la un moment de normală continuare a legăturii tradiţionale dintre Coroană şi Educaţie, începută de întemeietorul României Moderne - Regele Carol I", a afirmat el.Bursa "Regina Elisabeta" i-a fost oferită studentei Olga Bodrug, iar Bursa "Regele Carol I" lui Ilie Laurenţiu Pătraşcu."Aş vrea să mulţumesc Casei Regale pentru această oportunitate deosebită. Mă simt onorată să primesc această bursă, pentru că am admirat activitatea Majestăţii Sale încă de la orele de istorie, datorită multitudinii de acte caritabile pe care Majestatea Sa le-a făcut. Am admirat activitatea literară a Reginei Elisabeta, sub numele literar de Carmen Silva, care a scris o mulţime de poezii în aceeaşi epocă în care a scris şi Eminescu. Regina Elisabeta era o admiratoare a poeziilor lui Eminescu. M-am născut în Republica Moldova, dar de la vârsta de 15 ani România a devenit mai mult decât a doua casă pentru mine. La vârsta de 15 ani am decis să mă mut singură în România, pentru un viitor mai bun. (...) Niciodată nu am simţit că mă aflu într-o altă ţară", a spus Olga Bodrug.Ilie Laurenţiu Pătraşcu a mulţumit profesorilor săi, familiei care l-a susţinut, prietenilor şi a spus că este onorat să primească o astfel de bursă chiar de la Principele Radu."Sper ca aceste proiect pe care dumneavoastră îl susţineţi în cadrul ASE Bucureşti să continue mulţi ani de acum încolo şi această bursă să motiveze şi alţi studenţi să ajungă la un nivel foarte ridicat în cadrul ASE. Aş vrea să mulţumesc întregii academii pentru că mi-a oferit această oportunitate de a accesa acest concurs pentru această bursă", a spus el.Cele patru burse regale cu caracter anual au fost fondate de Custodele Coroanei Române Margareta şi Principele Radu în anul 2015. AGERPRES/(A, AS - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)