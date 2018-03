Lora, supărată pe Liviu Vârciu: „M-a înjurat”. Ce spune despre episodul „panaramă perversă”

17:50

Reprezentanții magazinului din Arad în care a fost filmat un șoarece printre produsele lactate au trimis, prin e-mail, la Parchetul din Arad, o plângere penală pentru înșelătorie. Vizat ar fi cel care a filmat șoarecele, despre care cei de la Kaufland spun că ar fi pus intenționat rozătoarea acolo. De cealaltă parte, autoritățile cu atribuții