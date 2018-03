DOCUMENTAR: Actorul Michael Caine împlineşte 85 de ani

05:00

Inteligent, elegant, spiritual, Michael Caine pe numele său adevărat Maurice Joseph Micklewhite este un demn urmaş al cunoscutului actor englez de film David Niven în interpretarea unor escroci cu farmec ori detectivi cu fler potrivit volumului ''Dicţionar de cinema'' (Editura Univers Enciclopedic, 1997).Michael Caine s-a născut la Londra, la 14 martie 1933. A părăsit şcoala la vârsta de 15 ani şi a avut mai multe locuri de muncă. S-a alăturat armatei britanice şi a luat parte la războiul din Coreea. La întoarcerea în Anglia, s-a îndreptat către o carieră în teatru şi a obţinut un post de asistent manager de scenă. A adoptat numele de Caine la sfatul agentului său, potrivit www.imdb.com.La început, a apărut în filme mici, iar ocazional a interpretat roluri principale în seriale TV. Cunoaşte succesul în 1963, când este distribuit într-un rol principal în filmul ''Zulu''. Ulterior primeşte un rol în ''The Ipcress File'' (1965), urmat de alte două filme, ''Funeral in Berlin'' (1966) şi ''The Billion Dollar Brain'' (1967).Caine a interpretat roluri principale în filme clasice precum ''The Italian Job'' (1969), apoi în filmul lui Joseph L. Manckiewicz - ''Sleuth'' (1972), în care a jucat alături de Laurence Olivier şi pentru care a primit în 1973 o nominalizare la Oscar. Alături de Sean Connery a jucat în producţia ''The Man Who Would Be King'' (1975).Este nominalizat la Oscar în 1984 cu rolul din ''Educating Rita'' (1983), iar în 1987 câştigă Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar cu rolul din pelicula ''Hannah and Her Sisters'' (1986). În 1999, obţine Globul de Aur pentru cel mai bun actor pentru rolul din ''Little Voice'' (1998), iar în 2000 câştigă al doilea Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea din producţia ''The Cider House Rules'' (1999), conform imdb.com.Anul 2000 i-a adus rolul în pelicula ''Miss Congeniality'' alături de Sandra Bullock. În 2002, joacă în ''Austin Powers in Goldmembe'', iar în 2003 evoluează în pelicula ''Quicksand'' şi primeşte o nominalizare la Globurile de Aur pentru interpretarea din producţia ''The Quiet American'' (2002). A mai jucat în ''Secondhand Lions'' (2003), ''Around the Bend'' (2004), ''Batman Begins'' (2005), ''The Children of Men'' (2006).În 2007, a lansat primul său album muzical intitulat ''Cained'', o compilaţie de melodii clasice de jazz pe care le-a remixat. Caine a luat decizia de a scoate un album după ce a fost convins de Elton John, care a fost impresionat de cunoştinţele muzicale ale actorului.Printre peliculele în care a mai evoluat Michael Caine s-au numărat: ''The Dark Knight'' (2008), ''Harry Brown'' (2009), ''Inception'' (2010), ''Journey 2: The Mysterious Island'' (2012), ''Last Love'' (2013), ''Kingsman: The Secret Service'' (2014), ''Now You See Me 2'' (2016), ''Going in Style'' (2017).În 2017, Michael Caine declara că se teme că va muri de cancer şi că a devenit conştient de faptul că zilele sale sunt numărate. Actorul mărturisea că ţine regim şi că a reuşit să piardă circa 13 kilograme după ce a renunţat la alcool, zahăr, sare şi gluten.La începutul acestui an actorul şi-a vândut apartamentul pe care îl avea în Miami Beach (SUA) cu 7,4 milioane de dolari. Caine deţine alte două proprietăţi în Marea Britanie.