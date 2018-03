Fără replică în faţa unei adversare "on fire", Wozniacki a găsit "scuza" pentru înfrângerea care i-a adus linişte Simonei Halep: "E neobişnuit!"

23:50

Liga Campionilor a revenit pe "Teatrul viselor". Ultimele două câştigătoare ale Ligii Europa se luptă acum pentru un loc în sferturile Ligii. Andaluzii mizează pe entuziasmul dat de competiţia elitelor, Mourinho pe stilul care l-a consacrat. Chiar dacă pe "Old Trafford" avem un public care aşteaptă un joc spectaculos, în viteză, caracteristic Premier League, "The Special One" îşi ţine din scurt vedetele. Rezultatul primează în dauna fotbalului sclipitor cu care ne încânta Sir Alex Ferguson. Manc...