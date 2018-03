Are sau nu Andreea Esca operații estetice? Adina Alberts a scos totul la iveală

11:50

Actorii din Game of Thrones au plâns când au citit scenariul ultimului sezon al serialului, a dezvăluit o persoană din conducerea HBO. Motivul: actorii au descoperit că personajele care au supraviețuit în sezonul precedent vor muri „unul câte unul” până la finalul serialului. Fanii „Game of Thrones”, unul din cele mai populare seriale ale momentului […] Post-ul Actorii din Game of Thrones au plâns când au citit scenariul ultimului sezon al serialului. Personajele mor „unul câte unul” apare prima dată în Libertatea.ro.