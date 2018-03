Baschet: NBA - Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), la a treia "triplă dublă" din carieră

10:50

Los Angeles, 14 mar /Agerpres/ - Numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat că a ratat prea mult în primul set al meciului cu Qiang Wang, câştigat cu 7-5, 6-1, marţi, în optimile turneului WTA de la Indian Wells (California). ''Ştiam ce am de făcut şi am jucat bine. Am lipsit câteva săptămâni din cauza accidentării, iar acum sunt în revenire, aşa că mă simt un pic obosită, iar în primul set am ratat prea mult. Însă, apoi am înţeles cum trebuie să joc împotriva ei şi a fost mult mai uşor'', a declarat Halep, citată de agenţiile internaţionale de presă. ''Sunt mulţumită de nivelul meu. Ştiam că va fi un meci complicat, pentru că m-am antrenat împreună cu ea recent şi m-a învins'', a mai spus Halep. Simona Halep a comentat şi intervenţia antrenorului său Darren Cahill la 5-4 pentru Wang: ''Am făcut exact ce mi-a spus el''. Rezultatul s-a văzut pe tabela de marcaj cu şase ghemuri consecutive luate de româncă (7-5 şi 3-0). Simona Halep, campioană la Indian Wells în 2015, are acum 17 victorii şi o înfrângere în acest sezon, în care a câştigat ambele titluri la Shenzhen şi a jucat finala la Australian Open. În sferturile turneului de la Indian Wells, Halep o va înfrunta pe croata Petra Martic, victorioasă cu 6-3, 7-6 (4) în faţa cehoaicei Marketa Vondrousova. ''E o adversară foarte dificilă, deoarece serveşte destul de tare şi are un forehand cu mult top spin ... Aşa că va trebui să muncesc mult'', a declarat Halep pentru Tennis Channel despre viitoarea adversară. AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir)