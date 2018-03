Mesajul zguduitor al mamei băiețelului de 12 ani care s-a spânzurat: ”Am inima frântă!” Motivul uluitor pentru care puștiul s-a sinucis

23:30

E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. a aflat că Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tănase în timpul unui grătar, la Ovidiu, în perioada când lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor la un antrenament, iar milionarul a […]