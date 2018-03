FOTO | Cine sunt contracandidații lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia

15:10

Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, în parlament că s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși să fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor îngheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declară că în urma incidentului de la Salisbury au existat doar două concluzii posibile: fie a […] Post-ul Theresa May a anunțat că 23 de diplomați ruși vor fi expulzați, după cazul de otrăvire a spionului Skripal apare prima dată în Libertatea.ro.