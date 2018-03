Directoarea școlii unde lucra Oana Neț, criminala din Timiș: „Provenea dintr-o familie bună. Toți erau intelectuali!”

08:00

A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre găurile negre şi relativitate şi a fost autorul mai multor cărţi ştiinţifice populare. Hawking s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig încă de la vârsta de 21 de ani. Nu putea […]