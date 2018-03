Conflictul Ucraina-Rusia se extinde și în domeniul energiei – Gazprom reduce volumul de gaz destinat Ucrainei

10:10

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in primele doua luni din acest an un avans de 9%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital locale, a inchis luna februarie la un nivel de 8.452 de puncte, a doua cea mai mare valoare de inchidere inregistrata de BET in perioada ianuarie-februarie din acest an. Avansul consemnat de bursa de la Bucuresti este cel mai mare din randul indicilor principali ai pietelor de capital din Uniunea Europeana, potrivit datelor Reuters. Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, a avansat luna trecuta tot cu 9% si a incheiat sedinta din 28 februarie la un nivel de 11.367 de puncte. „Rezultatele financiare bune anuntate de companiile listate si dividendele semnificative au contribuit la cresterile de la inceputul acestui an. Companiile romanesti devin tot mai atractive in ochii investitorilor, iar oportunitatile oferite de piata de capital sunt privite cu tot mai mult interes de manageri si antreprenori," a declarat Adrian Tanase, CEO al BVB. „Piata de capital din Romania a rezistat excelent la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimul deceniu. Bursa locala si-a continuat avansul si, in ciuda unor oscilatii inregistrate, dupa primele doua luni cresterea a fost de 9%," a declarat Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al BVB. Valoarea medie zilnica a tranzactiilor cu actiuni a depasit 12,7 milioane euro la finalul perioadei ianuarie-februarie 2018 si a fost cu 55% peste nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior. In total, investitorii au tranzactionat actiuni de peste jumatate de milliard de euro. Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a trecut de 39 de miliarde de euro, cel mai mare nivel inregistrat vreodata.