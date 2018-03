Comandantul forţelor SUA şi ale NATO din Afganistan îi sfătuieşte pe talibani să participe la negocierile de pace

15:10

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinţă, că printre priorităţile mandatului său se află dezvoltarea căii ferate din România şi a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresivă a restricţiilor de viteză."Mă preocupă foarte mult faptul că o mulţime de restricţii (de viteză - n.r.) tot apar. Din cele care există se reduc din ce în ce mai puţin. Domnul director Gavrilă (directorul general CFR SA - n.r.) şi-a propus nu numai să nu mai introducă noi restricţii, să scadă gradual în fiecare an cu 10 - 15% numărul restricţiilor care sunt deja. Pe de o parte, acest lucru nu poate fi făcut fără bani şi o sursă importantă, asupra căreia i-am atras atenţia conducerii CFR SA, este creanţa foarte mare pe care o are asupra CFR Marfă, lucru care trebuie tratat de o manieră eficientă şi rapidă, pentru că aproape 150 de milioane de euro, pe care îi au de încasat, ar putea contribui la reducerea, la anularea multora din restricţiile de circulaţie cu care trenurile de marfă şi de călători se confruntă", a declarat ministrul Transporturilor.Lucian Şova a spus că, din păcate, evoluţia ultimilor 28 de ani şi din perspectivă economică a generat o subfinanţare a sistemului feroviar, altădată foarte bine dezvoltat, adaptat transportului containerizat (de mărfuri - n.r.)."Din păcate, în ultimii 30 de ani am observat cu toţii că dezvoltarea căii ferate nu numai că nu a mai fost susţinută, ba din contră, prin subfinanţarea endemică, a condus la restructurări de personal, la închideri de linii, la scăderea gradului de confort al transportului de pasageri. Sunt în situaţia ca acum, astăzi, să vin în faţa dumneavoastră în primul rând pentru a vă transmite un mesaj de încredere", le-a spus ministrul participanţilor la o conferinţă la care au fost prezenţi toţi şefii companiilor feroviare de stat, dar şi reprezentanţi ai unor companii private.Lucian Şova le-a spus acestora că prioritizează în mandatul său "dezvoltarea căii ferate din România şi a tot ceea ce înseamnă conex căii ferate", menţionând că este preocupat de "problemele" cu care se confruntă compania de transport călători, compania de transport marfă şi, de asemenea, cu "vicisitudinile la care trebuie să facă faţă zilnic", potrivit acestuia, compania de infrastructură."Sigur că nu ne este indiferent deloc faptul că vitezele de circulaţie au tot scăzut progresiv, sigur că este oarecum păcat că trebuie să ne fixăm ca obiectiv să ajungem măcar la vitezele de circulaţie pe care trenurile în România le dezvoltau în anii 90, dar există şi acest obiectiv, pe lângă, desigur, terminarea construcţiei Coridorului IV şi a modernizărilor de cale ferată. Unul din obiectivele mandatului meu este şi acesta de reduce progresiv restricţiile de viteză şi aici eforturile pe care le aştept de la CFR Infrastructură sunt foarte mari, aşa că, cel puţin din această perspectivă, trebuie ca cei de la Infrastructură să găsească resursele necesare, sigur cu sprijinul ministerului, guvernului, în a elimina măcar restricţiile acolo unde există", a declarat ministrul.Şova a precizat, pe de altă parte, că nu poate să nu observe că, an de an, CFR Călători se confruntă cu probleme legate de întreţinerea, repararea, menţinerea în circulaţie a materialului rulant, că an de an a scăzut numărul vagoanelor puse în circulaţie şi că nu întotdeauna gradul de confort pe care îl oferă călătorilor este la nivelul exigenţelor pe care aceştia îl au."Din perspectiva transportului de pasageri, am aşteptări mari de la compania de călători în a demara un program mai ambiţios de reparare, un program mai ambiţios de îmbunătăţire a condiţiilor de călătorie, a reducerii consumurilor energetice, şi mă refer aici la combustibili, energie electrică şi aşa mai departe, o mai bună adaptare la piaţa transporturilor de pasageri. Nu sunt bucuros să aflu că se tot pune problema reducerii numărului de trenuri, trenurile ar trebui să fie din ce în ce mai multe şi mai accesibile publicului, dar şi să ofere condiţii de călătorie corespunzătoare", a declarat ministrul.Lucian Şova a participat miercuri la cea de-a XIII-a ediţie a Conferinţelor Club Feroviar - Infrastructura, "Dezvoltarea pieţelor feroviare în Europa Centrală şi de Sud-Est pentru 2030 şi după". AGERPRES/ (A - autor : Marinela Brumar, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)