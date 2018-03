Senatorul PNL Marius Petre Nicoară, condamnat la muncă în folosul comunităţii după ce a condus sub influenţa alcoolului

Senatorul PNL Marius Petre Nicoara a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an de inchisoare sub supraveghere pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Sentinţa este definitivă.

