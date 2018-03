Preşedintele FORT, Augustin Hagiu, numit de către ASF administrator la Poşta Română Broker de Asigurare SRL

16:10

Fostul preşedinte al UNPR Gabriel Oprea afirmă, în replică la declaraţiile liderului PSD, Liviu Dragnea, că nu a discutat cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea despre ocuparea funcţiilor de conducere în PSD, adăugând că l-a susţinut pe Dragnea la Congresul formaţiunii politice din 2015.''Adevărul este că înaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat şi m-a invitat la sediul PSD, spunându-mi că doreşte să mă roage ceva. I-am răspuns că îl aştept la sediul UNPR din aceeaşi curte. (...) Liviu Dragnea ştie foarte bine că nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva. În schimb, la finalul discuţiei cu Dragnea, l-am sunat pe Vali Zgonea, în contextul în care între cei doi era o competiţie pentru nr. 1 şi nr. 2 în partid. L-am sunat pentru că am considerat că e fair play să discut deschis cu el despre acest subiect. Din păcate, la telefon mi-a răspuns aghiotantul domnului Zgonea, care mi-a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor, aflat la acel moment la vila RAAPPS din Neptun, este ocupat. Atunci am bătut palma cu Dragnea, i-am promis sprijinul meu'', a scris Oprea, miercuri, pe pagina sa de Facebook.El mai spune că la întâlnirea cu Dragnea de la un restaurant din Capitală a fost însoţit de Marian Oprişan şi Nelu Mocioalcă, în timp ce actualul lider al social-democraţilor a venit împreună cu Vasile Dîncu.''Vali Zgonea nu a fost prezent (...) Împreună am stabilit două lucruri: să facem cu toţii lobby pentru Liviu Dragnea şi să exprim sprijinul meu şi al UNPR într-un discurs pe care să îl susţin la începerea lucrărilor Congresului, cred că al doilea, după un important invitat străin. Am făcut tot ce am promis: l-am susţinut total pe camaradul Liviu Dragnea. (...) Pe vecinul meu, Codrin Ştefănescu, cel cu care m-am certat şi m-am împăcat de multe ori, îl cunosc din 2002, când eram prefectul Capitalei, iar el era la PSD Bucureşti. (...) În preajma Congresului din 2015, Codrin m-a bătut la cap, aproape în fiecare seară, să-l sprijin pe prietenul lui Liviu Dragnea şi părerea lui a contat pentru mine, chiar dacă luasem deja decizia în acest sens. Acesta este ADEVĂRUL'', a mai scris Oprea pe Facebook.Marţi seară, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că fostul preşedinte al UNPR Gabriel Oprea a purtat discuţii cu fostul director adjunct al Serviciului Român de Informaţii Florian Coldea despre modul de ocupare a funcţiilor de conducere în PSD.Dragnea a susţinut că i s-a transmis de la "statul de drept", prin intermediul lui Oprea, că "Zgonea trebuie să fie numărul unu la partid" şi el numărul doi."Domnul Oprea a spus că m-a ajutat pe mine să devin preşedintele interimar al partidului în 2015. Şi eu atunci am spus: îmi pare rău că s-a dus pe subiectul ăsta. Sunt obligat să spun ce a fost atunci. Am avut o coaliţie la PSD, eu îmi dădusem demisia din funcţie. Era luni după-amiază, foarte cald. Peste două zile, miercuri, urma Comitetul Executiv în care membrii CEx urmau să aleagă preşedintele interimar. Şi domnul Oprea mi-a zis de la 'statul de drept' că 'Zgonea trebuie să fie numărul unu la partid şi tu numărul doi'", a declarat Dragnea la Antena 3.El a spus că ulterior a mai avut o întrevedere, la un restaurant din Bucureşti, cu Gabriel Oprea, Valeriu Zgonea şi Marian Oprişan, în cadrul căreia i s-a spus că "statul de drept acceptă" ca el să fie preşedinte interimar."În separeu erau domnul Oprea şi cu domnul Vali Zgonea. Ulterior a venit şi domnul Marian Oprişan. Şi Vali Zgonea, şi Marian Oprişan eu îi ştiu oameni de bună-credinţă şi care nu cred că pot minţi dacă o să îi întrebe cineva şi care mi-au zis: 'Domnule, am vorbit la statul de drept şi se acceptă ca tu să fii preşedinte interimar şi Vali Zgonea numărul doi. Adică tu numărul 1 şi Vali Zgonea numărul doi'. Am zis: 'Gabi, nu ştiu ce ai vorbit, cu cine ai vorbit, nu ştiu de ce Vali Zgonea se bagă în chestia asta sau participă la treaba asta. Eu am venit pentru că ai insistat să vorbim. Nu mai vreau să discutăm subiectul acesta niciodată, pentru că nu avem ce să discutăm despre partid în felul ăsta. Dacă ai discutat cu altcineva vreodată în maniera asta, este treaba ta sau treaba voastră. Partidul va hotărî miercuri şi eu cred că voi fi preşedinte interimar'", a adăugat Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Tatu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)