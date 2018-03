Orban: Încetul cu încetul, PSD construieşte o groapă în care va intra economia românească

18:30

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, că România este solidară cu Marea Britanie, condamnând totodată atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal."Ne exprimăm întreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamnă ferm utilizarea unui agent neurotoxic de tip militar la Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arată în mesajul MAE. Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice - MFA Romania (@MAERomania) March 14, 2018 Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, că Londra va expulza 23 de diplomaţi ruşi, considerând că Moscova este 'vinovată' de otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei), au transmis agenţiile internaţionale de ştiri. De asemenea, şefa executivului britanic a anunţat 'suspendarea contactelor bilaterale' cu Rusia.În replică, Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii, estimând că măsura părţii britanice constituie un "act ostil" care este "total inacceptabil, nejustificat şi obtuz".Potrivit Reuters, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat într-o vizită oficială în Finlanda, a anunţat miercuri că liderii Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare despre otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal în Marea Britanie. De asemenea, NATO a calificat miercuri otrăvirea lui Skripal drept o "încălcare clară a normelor şi a acordurilor internaţionale" privind armele chimice şi a somat Rusia să răspundă la întrebările adresate de Marea Britanie, relatează AFP.O reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otrăvirea fostului spion Serghei Skripal în Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publică desfăşurată la cererea Londrei.Serghei Skripal, fost agent dublu rus, precum şi fiica sa, Iulia, se află în stare critică după ce au fost expuşi unei substanţe chimice potenţial letale la Salisbury, sudul Marii Britanii, la începutul lunii martie. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)