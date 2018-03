Delia și-a pus fanii pe jar cu ultima fotografie. A renunțat la părul blond și… “O, Doamne, nu!”

14:00

Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, în sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spânzurat pentru că a fost agresat de colegii lui. Mama îndurerată trage, astfel, un semnal de alarmă. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spânzurare marți, […] The post Mesajul zguduitor al mamei băiețelului de 12 ani care s-a spânzurat: ”Am inima frântă!” Motivul uluitor pentru care puștiul s-a sinucis appeared first on Cancan.ro.