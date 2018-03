Deea și Dinu Maxer, în culmea fericirii. Artista a anunțat pe Facebook. “E fetiță!”

14:10

Andreea Bănică a ajuns la pat din cauza unor probleme de sănătate. Artista are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, care nu i-au trecut. Ata deși a urmat mai multe tratamente. Cântăreața a ținut să transmită şi un mesaj pentru fani pe blogul personal. "Am dat de belea… Din 18 februarie mă […]