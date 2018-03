DGPMB: Tinerii care au tras focuri de armă în trafic, prinşi în zona Vitan

19:10

Guvernul va discuta joi un proiect de hotărâre referitor la aprobarea ajutorului de stat pentru minele Lonea şi Lupeni din Valea Jiului, a anunţat miercuri, la termocentrala Mintia, vicepremierul Viorel Ştefan."Mâine (joi, n.r.) va intra în şedinţă de Guvern un proiect de Hotărâre de Guvern care aprobă ajutorul de stat pentru minele Lonea şi Lupeni. Suma care va fi alocată va produce efecte în bugetul întregii companii (Complexul Energetic Hunedoara, n.r.), inclusiv sectorul energetic va beneficia de această măsură", a spus vicepremierul.Potrivit acestuia, în circuitul de avizare se află un alt proiect de Hotărâre de Guvern prin care termenul pentru serviciul tehnologic de sistem, aplicat în cazul producătorilor de energie electrică pentru perioada de iarnă, ar putea fi prelungit până la 15 noiembrie."Astăzi se află în circuit de avizare un alt proiect de Hotărâre de Guvern, la care sperăm să reuşim să parcurgem circuitul de avizare până săptămâna viitoare şi să fie aprobat în Guvern, care vizează prelungirea termenului până la care va funcţiona serviciul tehnologic de sistem, acel regim RTL, care este reglementat în legătură cu programul de iarnă până în 15 martie, şi pe care vrem să-l extindem până în 15 noiembrie, când vom intra sub reglementările viitorului program de iarnă, pentru iarna următoare", a arătat vicepremierul Viorel Ştefan.Întrebat despre modul în care vor fi asigurate fondurile pentru plata contribuţiilor sociale ale energeticienilor, una dintre revendicările protestatarilor de la termocentrala Mintia, vicepremierul a menţionat că suma de bani care se acordă pentru serviciile tehnologice de sistem ar putea fi crescută, astfel încât să poată fi create şi resursele necesare pentru plata restanţelor la contribuţiile sociale."Este o chestiune care s-a reţinut chiar în minuta pe care am semnat-o (cu sindicatele de la Mintia, n.r.), că vom promova demersuri pentru a creşte suma care se acordă în contrapartidă cu asigurarea serviciului tehnologic de sistem. Aceasta este soluţia. Sigur, sunt şanse majore ca în următoarea perioadă să se rezolve, ceea ce va aduce un plus de venituri companiei, din care să plătească inclusiv restanţele la contribuţiile sociale", a răspuns oficialul guvernamental.Vicepremierul Viorel Ştefan şi ministrul Energiei, Anton Anton, s-au aflat miercuri la termocentrala Mintia unde au negociat şi încheiat cu sindicatele un protocol care a dus la încetarea protestului declanşat marţi de energeticienii de la acest producător de energie electrică. AGERPRES/(A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)