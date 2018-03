Un bătrân din SUA s-a trezit cu un gol de aer în creier

20:30

Netta Barzilai, reprezentanta statului Israel, are cele mai mari şanse la câştigarea Eurovision 2018. De când a fost lansată, piesa 'Toy" a făcut furori în mediul virtual. O parte dintre ele fac referire la campania #MeToo, scrie The Times of Israel. Având accente pop şi ritmuri africane, melodia "Toy" surprinde prin diversele sunete mai puţin obşnuite pentru o clasică piesă