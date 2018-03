Situație dramatică într-o localitate din România! Sute de persoane sunt evacuate

14:40

Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țară întreagă! Fosta educatoare și-a ucis cu sânge rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia în vârstă de 38 de ani i-a tăiat venele micuței și a înecat-o în baie. Potrivit anchetatorilor, după ce a comis oribila crimă, Oana Neț a încercat să se […] The post Ce le-a spus criminala din Timișoara operatorilor de la 112! Cuvintele cutremurătoare i-au șocat pe viață appeared first on Cancan.ro.