MAE: Ministrul Meleşcanu a susţinut discursul inaugural la Târgul de Carte de la Leipzig

23:30

Preşedintele Societăţii Române de Transplant Medular, conf. unir. dr. Alina Tănase, a declarat miercuri, în deschiderea celei de-a II-a ediţii a Congresului Naţional de Transplant Medular, că în România este nevoie de mai multe centre de transplant medular, pentru a le putea oferi tuturor o şansă bună la tratament.În prezent, în ţara noastră există cinci centre: două la Bucureşti şi câte unul la Timişoara, Târgu Mureş şi Iaşi."Din ce în ce mai mult, în ultimul timp, beneficiem de colaborări internaţionale care ne-au ajutat să creştem ca activitate ştiinţifică foarte mult. (...) Transplantul medular în România face paşi mari, ţara noastră este pe primul loc în raportul Asociaţiei Europene de Transplant, dar din punctul de vedere al creşterii numărului de transplanturi, nu ca activitate. Faptul că avem un centru nou (Centrul Universitar Iaşi - n.r.) deja este un lucru extraordinar. Avem nevoie să facem mai multe proceduri de transplant medular, avem nevoie de mai multe centre de transplant medular, pentru a le putea oferi tuturor o şansă bună la tratament", a precizat Alina Tănase.Potrivit datelor Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, în prezent, pentru aproximativ 50% dintre pacienţii români care au indicaţie de transplant medular nu se găseşte un donator compatibil. Pe de altă parte, transplantul medular reprezintă unica şansă la viaţă pentru o parte dintre pacienţii cu afecţiuni hematologice şi nehematologice."Cred că tema congresului ("Colaborare şi perspective de abordare în transplant medular" - n.r.) este tema istoriei Registrului. Cred că cea mai dificilă luptă pe care am dat-o este să înţelegem că Registrul nu este instituţia personalitate juridică Registrul, ci este Registrul cu centrele de transplant, cu centrele de donare, cu centrele în care se înscriu donatorii - toată această reţea trebuie să aibă aceleaşi standarde, să funcţioneze la fel, să asigurăm încredere, calitate, standarde. Totul trebuie să fie contracronometru şi uneori nu înţelegem, pentru că există separări, există bariere. Uităm de donator: este mult mai important dacă el are bilet de trimitere sau nu, chiar dacă este singurul donator compatibil. Dacă nu este asigurat avem o mare problemă şi încă este nerezolvată", a declarat directorul general al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, dr. Aurora Dragomirişteanu.Conf. univ. dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, a salutat prezenţa la eveniment a unor profesionişti din ţări precum: SUA, Franţa, Germania, Spania, Italia, Eleveţia sau Ungaria. Ea a subliniat necesitatea unor politici coerente, a planurilor de acţiune, de implementare şi de monitorizare, a finanţării adecvate, a cadrelor formate şi specializate în domeniu, dar şi a infrastructurii medicale performante."Progresul în medicină este esenţial, însă pentru a aduce un beneficiu pacientului, rezultatele progresului trebuie să ajungă cât mai curând la comunitatea medicală şi trebuie să depăşească graniţele fizice ale statelor. (...) Schimbul de informaţii în ceea ce priveşte progresul în domeniu este asigurat prin intermediul congreselor de tipul celui de astăzi. Pe de altă parte, statele mai sus amintite sunt state în care rata de transplant medular este mult peste cea din România. Putem învăţa din exemplele acestor state, pentru că, fără îndoială, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmeze şi ţara noastră, aceea de dezvoltare şi progres în domeniu", a spus ea.La eveniment a fost prezent şi prof. univ. dr. Ştefan Ciurea, cercetător şi medic la Departamentul de Transplant de Celule Stem şi Terapie Celulară, Divizia de Medicină pentru Cancer, Universitatea din Texas, SUA."Mă întorc cu drag în fiecare an în România. În anul acesta, în special, pentru că sărbătorim un an de la înfiinţarea acestei societăţi şi al doilea congres al societăţii. Sunt încântat de colaborarea cu Societatea Română de Transplant Medular. Consider că este o responsabilitate deosebită pentru mine şi am dorinţa de a continua să ajut medicii care fac parte din această societate şi fac eforturi deosebite să trateze pacienţii din această ţară", a spus el. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)