Românul care a supraviețuit la două tentative de asasinat: ”Mi-au pus o bombă…”

15:10

Fiul lui Marcel Toader a avut ghinion în trafic, miercuri, în jurul amiezii. El a făcut accident, boțindu-și o aripă a mașinii. Din fericire, tânărul de 21 de ani nu a suferit răni, alegându-se doar cu o sperietură zdravănă. Maximilian, 21 de ani, a lovit un alt automobil și, imediat după accident, cei implicați s-au […] The post A fost implicat într-un accident rutier în București appeared first on Cancan.ro.