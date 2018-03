UPDATE DGPMB: Tânărul care a tras focuri de armă în trafic a fost reţinut

23:10

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a susţinut miercuri, alături de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al Târgului de Carte de la Leipzig, la care România are statutul de ţară invitat de onoare, informează un comunicat al MAE transmis AGERPRES."României i-a mai fost acordat acest statut în urmă cu 20 de ani, în 1998. Atunci, la aproape un deceniu de la căderea comunismului în Europa de Est, cultura română căuta o cale de recuperare a decalajului de imagine şi de afirmare europeană şi internaţională. Peste un an, în 1999, se deschideau negocierile de aderare ale României la Uniunea Europeană. Astăzi, în anul Centenarului României Moderne şi în plin proces de pregătire a preluării primei preşedinţii române a Consiliului UE, ne aflăm la momentul unui nou bilanţ al relaţiilor politice, diplomatice, economice şi culturale dintre ţările noastre. Acesta se poate sintetiza astfel: dialog politic intens, cooperare consolidată la nivel european, colaborare strânsă ca parteneri în cadrul NATO", a declarat oficialul român, care efectuează în perioada 14-15 martie 2018, o vizită în Republica Federală Germania pentru a inaugura ediţia din acest an a Târgului de Carte de la Leipzig, relatează comunicatul MAE.Totodată, vizita prilejuieşte o serie de întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor landului federal Saxonia, precum şi cu demnitari de la nivel federal.La Dresda, ministrul Teodor Meleşcanu a avut consultări cu premierul Michael Kretschmer şi cu preşedintele parlamentului de land, Matthias Rößler."Întâlnirile au reconfirmat caracterul foarte bun al relaţiei bilaterale şi dorinţa reciprocă de a aprofunda cooperarea dintre România şi landurile germane, inclusiv în perspectiva preluării de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019. S-a convenit continuarea dialogului pentru identificarea de teme noi de cooperare şi schimb de bune practici la nivelul administraţiilor centrale şi locale", evidenţiază comunicatul menţionat.De asemenea, în discuţii a fost menţionat şi contextul Centenarului Marii Uniri, ca prilej pentru valorificarea multiplelor legături interumane şi a valenţelor socio-culturale care apropie statele noastre, precum şi raporturile comerciale promiţătoare care dau impuls şi dialogului politico-diplomatic. Potrivit comunicatului MAE, în cadrul acestor discuţii a fost subliniat şi rolul minorităţii germane din România şi al comunităţii româneşti din Germania în intensificarea acestor legături. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Leipziger Buchmesse / Facebook