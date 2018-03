Mark Selby, eliminat de Liang Wenbo în optimile turneului Romanian Snooker Masters

00:30

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seară, la România TV, că Sebastian Ghiţă a spus lucruri "foarte interesante" în interviu, iar o lecţie pe care trebuie să o înţeleagă aceia care au "cochetat" cu "statul paralel" crezând că vor fi protejaţi este că ei vor fi "socotiţi un fel de produs care se consumă, expiră"."O a treia remarcă - şi aici îmi pare rău că indirect mă adresez şi lui Sebastian Ghiţă care face însă un lucru extrem de curajos şi extrem de util - e o lecţie pe care trebuie să o înţeleagă toţi cei care au crezut că, cochetând cu statul paralel o perioadă, intrând în graţiile statului paralel, vor fi protejaţi. Din păcate, ei fost socotiţi un fel de produs care la un moment dat se consumă, expiră şi este aruncat la gunoi. Şi avem această situaţie cu numeroase persoane, dacă vreţi şi în zona politică am văzut exact acelaşi lucru întâmplându-se cu personajul cunoscut drept domnul Oprea care a păţit acelaşi lucru cum a păţit şi Sebastian Ghiţă şi au fost şi alţii care au avut de suferit. Cei care au avut curajul să se opună evident că au trebuit să tragă consecinţele şi aici probabil că exemplul cel mai notoriu este al fostului premier Ponta, căruia începând din anul 2015, chiar cu ocazia vizitei prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene la Bucureşti, chiar în acea zi, i s-a deschis dosar penal de către DNA. (...) ca ulterior să vedem că dosarul d-lui Ponta a fost închis şi nu are nicio vină, dar între timp Ponta a pierdut funcţia în partid, a pierdut funcţia de prim-ministru şi sunt şi alţii care au avut de suferit în urma aceluiaşi tip de tratament", a spus Tăriceanu.El a menţionat că şi fostul ministru Ovidiu Silaghi s-a aflat în situaţia de a-i fi fost deschis dosar de către DNA şi apoi a fost achitat, dar cariera politică a acestuia "a fost făcută praf".Tăriceanu consideră că în spatele luptei împotriva corupţiei, instituţiile care trebuie să combată corupţia "au devenit cele mai corupte locuri din România". "Aceste instituţii, mai mult decât atât, nu numai că nu au luptat împotriva corupţiei, ci au luat o acţiune pe cont propriu, benefică pentru ele şi pentru alţii, din străinătate, de a elimina elitele politice, elitele economice, elitele intelectuale şi academice din România", a adăugat preşedintele Senatului.Întrebat dacă în perioada în care a fost premier a primit de la SRI vreo listă privind componenţa guvernului sau propuneri pentru anumite funcţii, Tăriceanu a negat, menţionând că a solicitat uneori informaţii privind persoane care urmau să ocupe funcţii de secretar de stat sau şefi de agenţii şi instituţii."Nu se punea problema la acea dată să existe o astfel de interferenţă a serviciilor, dar sigur pot să vă confirm că am cerut uneori, când am considerat că este nevoie, informaţii despre anumite persoane care urmau să ocupe nu funcţii în guvern ci la niveluri mai coborâte, secretari de stat sau şefi de agenţi şi alte instituţii, când am simţit nevoia şi am primit informaţi utile din partea serviciului dar nu, în niciun caz liste sau sugestii sau propuneri", a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu. AGERPRES / (A - autor: Cristina Matei, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)