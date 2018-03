Nemții contestă marea licitație a lui FIREA

08:30

Astfel, compania vrea să majoreze numărul de restaurante Subway din reţeaua de benzinării Petrom. „Avem 15 magazine deschise în parteneriat cu Auchan în faza de pilot. Am deschis 9 locaţii cu Subway şi avem alte patru astfel de staţii în faza de planificare“, se arată în documentele publice ale companiei. OMV Petrom are pe plan local 153 de staţii sub brandul OMV şi 402 sub umbrela Petrom. Datele companiei arată că în prezent fiecare staţie din reţeaua Petrom din România vinde aproape 5 milioane de litri de carburanţi anual, în creştere cu 14% faţă de 2013. „La nivelul anului 2021, obiectivul este de a creşte vânzările pe staţie la peste 5 milioane de litri“, se arată în documentele disponibile pe site-ul companiei. Articolul integral pe ZFCorporate