IARNA se întoarce! Atenționare pentru autorități, consumatori și furnizorii de gaze și curent

Un alt proiect legislativ, initiat de Liviu Dragnea in 2015, dar care s-a blocat in Camera Deputatilor, ar putea fi reactivat pentru a sanctiona contraventional defaimarea. Actul stabilea amenzi care puteau ajunge la 30.000 de lei - in cazul unei persoane sau 60.000 de lei - in cazul unui grup social.Discutiile despre defaimare au revenit in spatiul public dupa ce liderul PSD a spus ca cei care fac astfel de declaratii trebuie sa raspunda si ca a discutat cu colegii sai din PSD pentru a lucra la o lege. Articolul integral pe ZIARE.COM