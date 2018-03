Reacția unui șef de companie importantă: Avem nevoie să nu mai schimbe acest nenorocit de Cod Fiscal în fiecare săptămână

"Avem nevoie să nu mai schimbe acest nenorocit de cod (Codul Fiscal - n. r.)în fiecare săptămână, să nu se mai mărească salariile la stat în fiecare săptămână şi să ne lase să face business, frăţioare!", a afirmat Mihai Marcu, la eveniment.Potrivit acestuia, România are o monedă stabilă, ceea ce e foarte important, dar mai este nevoie şi de stabilitatea Codului Fiscal, pentru că, altfel, el devine generator de corupţie."Avem autostradă în internet. Avem o monedă stabilă, din fericire, ceea ce e foarte important, dar avem nevoie ca acest Cod Fiscal să rămână bătut în cuie. Şi de ce? Pentru că el a dat naştere la corupţie tot timpul", a precizat Marcu.Potrivit acestuia, dacă ne uităm în istorie, vom descoperi că românii au fost "groaznic de corupţi". Marcu susţine că am avut "o corupţie colosală", dând ca exemplu, printre altele, retrocedările din timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Atunci, moşierii au fost despăgubiţi pentru pământul dat ţăranilor, însă suprafaţa despăgubită a fost mai mare decât cea existentă.În altă ordine de idei, directorul general al MedLife a afirmat că România are nevoie de capital străin şi de bănci străine."Vă rog să mă credeţi cred că sunt şi public şi privat unul dintre cei mai mari duşmani ai cuvântului 'Vin străinii'. Fără capitalul străin suntem morţi şi am mai spus-o. Dacă guvernanţii nu vor bănci şi se iau de ele sau capital străin, le vrem noi, antreprenorii străini. Capitalul românesc are nevoie de ele. Fără ele murim", a declarat Mihai Marcu.

