Mama criminală din Timișoara a fost arestată preventiv

Pele are trei favoriți: Messi, Ronaldo și Neymar. "Cum sunt un om cu trei inimi, țin cu ei" Legendarul Edson Arantes do Nascimento "Pele" a declarat, cu prilejul Forului economic mondial de la Sao Paulo, că argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) şi brazilianul Neymar (PSG) sunt cei mai buni fotbalişti […]