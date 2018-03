Răzvan Lucescu, discurs motivator în faţa fotbaliştilor lui PAOK la antrenament: "Să-i lăsăm pe alţii să fie campioni la comisii, noi să fim pe teren!"

01:20

Simona Halep a trecut în trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut că nu ştie cum a reuşit să se califice în semifinale. Liderul mondial a vorbit şi despre condiţiile meteo, care i-au îngreunat jocul, dar şi despre prezenţa la meciul surorilor Williams, adjudecat de Venus. "A fost foarte greu să joc astăzi din cauza vântului, dar şi din cauza stilului de joc al Petra-ei. Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat! Am fost puţin frustrată din cauza vântului, ming...