Expoziţia ''Ex libris meis'' - ''Din cărţile mele'', vernisată marţea viitoare la Palatul Suţu

Târgul de carte de la Leipzig, al doilea ca mărime din Germania după Frankfurt, s-a deschis joi pentru public, în pofida protestelor împotriva participării unor edituri cu simpatii de dreapta, relatează DPA.Ceremonia oficială de deschidere de miercuri a fost umbrită după ce circa 400 de persoane au ieşit în stradă la Leipzig pentru a protesta împotriva participării la târgul de carte a editurilor cu simpatii de dreapta.Organizatorii au apărat prezenţa acestora, afirmând că au dreptul de a participa la târg dacă nu au încălcat constituţia, în contextul în care evenimentul respectă libertatea şi diversitatea de opinie.Circa 300.000 de persoane sunt aşteptate să viziteze târgul, care durează până duminică şi include 2.600 de expozanţi din 48 de ţări. În paralel cu târgul, vizitatorii pot participa la festivalul "Leipzig liest" ("Leipzig citeşte") şi la târgul de romane grafice Manga Comic Con.La ceremonia de deschidere de miercuri, scriitoarea norvegiană Asne Seierstad a primit premiul de 20.000 de euro al târgului de carte de la Leipzig pentru înţelegere europeană pentru cartea "One of Us: The Story of Anders Breivik and the Massacre in Norway"."Să fii scriitor înseamnă că capturezi răspunsuri, tăceri şi acte în cuvinte şi să le pui pe hârtie", a declarat Seierstad în germană după primirea premiului.Principalul premiu al Târgului de carte de la Leipzig, în valoare de 60.000 de euro, urmează să fie decernat joi după-amiază.Târgul are loc în contextul scăderii abrupte a numărului cititorilor din Germania, în pofida faptului că încasările din vânzările de carte au rămas constante. Numărul persoanelor care au cumpărat cărţi a scăzut cu circa 6 milioane în Germania între 2012 şi 2016, situaţie contrabalansată de faptul că cei care iubesc cărţile au cumpărat mai multe cărţi şi mai scumpe."Industria ia situaţia foarte în serios", susţine Alexander Skipis, managing director al Asociaţiei editorilor şi vânzătorilor de carte din Germania.România, în calitate de invitată de onoare la ediţia din acest an, intenţionează să prezinte 40 de noi traduceri în germană ale unor cărţi ale scriitorilor români.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Leipziger Messe Gmbh / leipziger-buchmesse.com