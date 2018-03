ANM: Vreme extrem de rece în întreaga ţară, de sâmbătă după-amiază; frigul şi precipitaţiile vor persista şi săptămâna viitoare

13:20

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi, la Căpeni, judeţul Covasna, unde există riscul ca digul să cedeze şi să se producă inundaţii, că situaţia este în continuare critică şi că cel mai important este ca oamenii să înţeleagă că trebuie să părăsească, temporar, această zonă."Este foarte clar, situaţia a fost mult mai critică astă noapte decât este acum, însă nu am ieşit din zona de risc şi nici nu aş spune că am ieşit din situaţia critică, încă o tratăm ca pe o situaţie de foarte mare risc, despre asta am discutat. Specialistul de la Apele Române a prezentat posibile scenarii pentru perioada următoare, motiv pentru care am dorit tare mult să am o discuţie şi cu domnul primar şi cu domnul prefect, pentru că, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat nu a fost aceea în gestionarea situaţiei de către forţele cu autoritate şi cu responsabilitate, ci conştientizarea populaţiei că se află într-o zonă de risc. Ăsta este motivul pentru care, de aici, vom pleca în prima zonă expusă, în situaţia în care digul, care este oricum instabil în acest moment, ar ceda, în aşa fel încât să vorbim cu oamenii şi să-i conştientizăm că trebuie să plece pentru o perioadă, temporar, din acea zonă", a declarat Carmen Dan, după discuţia pe care a avut-o cu autorităţile locale şi judeţene.Aceasta a menţionat că noaptea trecută cetăţenii au fost în pericol."Cetăţenii au fost în pericol (n.r.- noaptea trecută) şi pentru noi asta este principala îngrijorare şi din această perspectivă suntem aici, dispuşi să mergem până la capăt, pentru a pune la adăpost, până la urmă, viaţa oamenilor. (...) Eu vreau să fim liniştiţi, nu numai noi, ci şi celelalte instituţii care au competenţe în gestionarea unor astfel de situaţii, că am făcut tot ce se poate pentru că lumea trebuie să înţeleagă că trebuie să iasă dintr-o situaţie de risc. Păzim animalele, păzim bunurile, nu sunt expuşi niciunui alt pericol, pentru noi cel mai important, în acest moment, este să salvăm vieţi", a spus ministrul de Interne.Carmen Dan a explicat că ordinul de evacuare "presupune evacuare în orice condiţii, inclusiv evacuare forţată" şi a spus că toată noaptea angajaţii Ministerului de Interne au patrulat pe străzile localităţii încercând să-i convingă pe oameni că este că 'este nevoie ca pentru o perioadă scurtă de timp să iasă din această zonă'.Ministrul a mai precizat că ordinul de evacuare forţată trebuie dat de autorităţile locale sau de cele judeţene."În situaţia în care se va impune, pe măsură ce aceste evaluări se fac în mod constant în ceea ce priveşte riscurile cu care ne mai putem confrunta în perioada următoare, această evacuare poate fi, şi cu atenţionare pentru o anumită perioadă de timp, forţată, adică putem să luăm şi această decizie. Nu poate să o ia nici ministrul Apelor şi Pădurilor, nici secretarul de stat Arafat, trebuie să o ia primarul şi respectiv prefectul. Pentru mine, a fost important să mă asigur că cunosc această procedură legală şi că sunt conştienţi că, la un moment, dat, dacă se va impune, vor trebui să o ia", a afirmat Carmen Dan.Aceasta a spus că în perioada următoare sunt prognozate ploi, posibil importante cantitativ, ceea ce înseamnă că se poate intra într-o altă situaţie cu risc ridicat, motiv pentru care trebuie luate măsurile care se impun.Întrebată dacă, atunci când a survolat zona a văzut case construite în zone inundabile, ministrul a confirmat acest lucru, mai menţionând localitatea Augustin din judeţul Braşov şi a adăugat că la Căpeni, în Covasna, acumularea de apă este "impresionantă".Prezent la faţa locului, secretarul de stat Raed Arafat a reamintit că s-a dat ordin de evacuare forţată în urmă cu câţiva ani, în zona Prutului, când "jandarmii i-au luat pe oameni şi i-au pus în siguranţă, spre binele lor". Decizia s-a dovedit atunci ca fiind necesară, a subliniat Arafat. AGERPRES (A-autori: Gina Ştefan, Oana Mălina Negrea, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)