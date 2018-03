Liviu Arteni a început să plângă în direct: „Eu mor în câteva zile. Mă așteaptă Israela la ea!”

09:00

Accident deosebit de grav în Vaslui, miercuri seară (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost răniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au făcut țăndări. Accidentul a avut loc pe un […]