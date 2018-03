UPDATE Vaslui: Bărbatul împuşcat accidental de un poliţist a murit

UPDATE ORA 15:32 Bărbatul împuşcat accidental, joi, de un poliţist, a murit, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, Petru Iftene."Bărbatul a fost resuscitat, a intrat de două ori în stop cardio-respirator, au fost continuate procedurile, dar, din păcate medicul a constatat decesul", a precizat Iftene.Un bărbat a fost, joi, în municipiul Vaslui, împuşcat accidental în cap de un poliţist care îl urmărea, în urma unor informaţii că acesta se afla la volanul unei maşini deşi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean.Purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a spus că incidentul s-a petrecut în zona industrială a municipiului Vaslui, rănitul fiind preluat de un echipaj medical."Bărbatul aflat la volanul unui autoturism, la vederea maşinii de poliţie a efectuat manevra de mers înapoi, după care a coborât din maşină şi a încercat să fugă. Colegul nostru a mers după bărbat şi l-a somat să se oprească, avertizând că va face uz de armă. La un moment dat, bărbatul a fost prins de umeri pentru a fi imobilizat de poliţist, moment în care arma s-a declanşat accidental, rănindu-l pe bărbat în zona capului", a declarat, pentru AGERPRES, Silvia Manta.Bărbatul în cauză, avea 26 de ani şi era din comuna Puşcaşi, judeţul Vaslui. El fusese condamnat pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice şi conducere fără permis. Totodată, la data de 12.10.2017 a provocat un accident rutier, fără victime. I s-a întocmit un dosar penal sub aspectul savârşirii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, acest dosar fiind în lucru.În cauză, se efectuează cercetari, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. * ORA 14:21 Vaslui: Bărbat rănit după ce a fost împuşcat accidental de un poliţist Un bărbat a fost rănit, joi, în municipiul Vaslui, după ce a fost împuşcat accidental în cap de un poliţist care îl urmărea, în urma unor informaţii că acesta se afla la volanul unei maşini deşi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean.Purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a spus că incidentul s-a petrecut în zona industrială a municipiului Vaslui, rănitul fiind preluat de un echipaj medical."Bărbatul aflat la volanul unui autoturism, la vederea maşinii de poliţie a efectuat manevra de mers înapoi, după care a coborât din maşină şi a încercat să fugă. Colegul nostru a mers după bărbat şi l-a somat să se oprească, avertizând că va face uz de armă. La un moment dat, bărbatul a fost prins de umeri pentru a fi imobilizat de poliţist, moment în care arma s-a declanşat accidental, rănindu-l pe bărbat în zona capului. Acesta a fost preluat de un echipaj medical", a declarat, pentru AGERPRES, Silvia Manta.Bărbatul împuşcat era cercetat în trei dosare penale pentru diverse infracţiuni privind circulaţia auto pe drumurile publice.Ancheta în acest caz este în derulare. AGERPRES/(AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Nona Jalbă, editor online: Ada Vîlceanu) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.

