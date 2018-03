Tibi Uşeriu, românul din cel mai periculos maraton din lume, foarte aproape de victorie!

10:10

Tenismenul croat Marin Cilic, numărul trei mondial, a părăsit turenul Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Croatul a cedat în două seturi, 6-4, 6-4 în fața germanului Philipp Kohlschreiber, într-o partidă din turul al treilea al probei de simplu masculin. Marin Cilic, al doilea favorit al acestei competiţii, care a disputat în […] The post Favoriții părăsesc rând pe rând Indian Wells! appeared first on Cancan.ro.