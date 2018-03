Liviu Arteni a luat-o razna dupa moartea Israelei! Decizia radicala luata de acesta de dorul fostei sotii

10:40

O mamă se luptă pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșăreanu vrea cu disperare să-și salveze copila, care urmează să fie operată, dar nu are posibilități. Jandarmeria Română a publicat o scrisoarea femeii și speră că îi o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatăl ei este plutonier major, iar jandarmii, colegii