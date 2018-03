LIVE SCORE Europa League | Lokomotiv - Atletico 1-2. Saul îşi readuce echipa în avantaj. Lazio pleacă cu şansa a doua la Kiev, "Diavolul" milanez are o misiune dificilă pe Emirates

Lokomotiv Moscova - Atletico Madrid 1-1 (Rybus 20 / Correa 15) (0-3 în tur), echipele de start: Min. 48 Moscova | GOOOL Atletico! Saul a marcat un gol asemănător cu cel reuşit de Correa în minutul 15, la capătul unui un-doi cu Filipe Luis. Summarise that first half in a gif pic.twitter.com/LXJb93xlBW Min. 20 Moscova | GOOOL Lokomotiv! Rybus a restabilit egalitatea cu un şut din afara careului. Execuţia polonezului nu a fost una strălucită, dar Werner era mascat şi nu a putut respinge în timp uti...

