Ce implicare a avut Țiriac în dezvoltarea "reginei tenisului" » Halep spune tot: "M-a ajutat să fiu puternică"

Gică Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou că este decis să plece din România."Cred că de acum încolo nu o să refuz ofertele. Nu mai contează ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost şi propuneri de la o echipă naţională care participă la Mondiale şi am spus nu.Regula nu se mai schimbă. Greşelile mele ca antrenor au fost când am luat echipa de pe drum. ...