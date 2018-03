Fondatorul grupului #Corupția ucide, nominalizat alături de Emma Watson la trofeul ”Personalitatea europeană a anului”

11:30

Crima din Timișoara a șocat o țară întreagă! În timpul cercetării la fața locului, un polițist a fost fotografiat plângând. Când a intrat în casa în care fetița de numai patru ani a fost ucisă cu sânge rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a tăiat venele fiicei sale și a […]