Codin Maticiuc este fan Exatlon! El a spus că ține cu Faimoșii, dar când Alina are meci…

12:50

Moartea Israelei este încă des dezbătută, la fel cum a precizat și Mircea N. Stoian într-un articol pe blogul său personal. Jurnalistul a mărturisit care sunt greșelile care au omorât-o pe Israela, iar una din acestea a fost că și-a dorit publicitatea cu orice preț și orice risc. “Moartea tragică a Israelei Vodovoz tine reține […] The post Adevărul despre moartea Israelei Vodovoz! Motivele care nu au fost spuse până acum: “A fost o victimă a…“ appeared first on Cancan.ro.