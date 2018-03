Andrei Duban e OUT! A pierdut duelul și a părăsit ”Ferma Vedetelor”

16:50

Polițistul-pedofil Eugen Stan, care ani la rând a comis mai multe atacuri fără să fie tras la răspundere, nu a avut susținători. Cel puțin așa a stabilit ancheta CSM. Niciun procuror nu se face vinovat de tergiversarea anchetelor privind atacurile pedofilului Eugen Stan! După trei luni de verificări, Inspecţia Judiciară a hotărât că nu li […]