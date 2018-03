Bistriţa-Năsăud: Tiberiu Uşeriu a câştigat, pentru al treilea an consecutiv, ultramaratonul 6633 din apropierea Cercului Polar

20:40

Mii de etnici maghiari din Harghita au participat, joi, la manifestările dedicate Zilei de 15 Martie, care s-au organizat în toate localităţile în care trăiesc membri ai acestei comunităţi, parlamentari sau lideri locali vorbind despre importanţa zilei şi despre năzuinţele maghiarimii din România.În Miercurea Ciuc, festivităţile au început la statuia generalului Gal Sandor, acolo unde s-a adresat participanţilor primarului municipiului, Raduly Robert Kalman, după care s-a ţinut o slujbă religioasă şi au fost depuse coroane de flori.La fel ca în fiecare an, manifestarea a început cu intonarea Imnului României.Apoi, cei prezenţi au străbătut în marş centrul oraşului şi, în frunte cu membrii unei fanfare din zonă, s-au îndreptat spre Piaţa Cetăţii, acolo unde a avut loc manifestarea centrală a zilei, la care au participat aproximativ 1.500 de persoane.La începutul evenimentului, mai mulţi husari au adus un steag secuiesc, pe care l-au înălţat pe catarg, în acordurile imnului secuiesc.Pe o scenă amplasată în faţa cetăţii Miko din municipiu s-au adresat celor prezenţi secretarul de stat în guvernul de la Budapesta Soltész Miklos, care a transmis mesajul premierului Ungariei, Viktor Orban, dar şi senatorul UDMR Tanczos Barna.Parlamentarul a declarat, pentru AGERPRES, că pe 15 Martie 2018 maghiarii sărbătoresc împlinirea a 170 ani de la declanşarea Revoluţiei de la 1848, dar şi "comemorează" 100 de ani de viaţă în minoritate a maghiarimii din România şi a făcut referire la problemele prin care a trecut comunitatea de-a lungul vremii."Astăzi, 15 Martie 2018, sărbătorim nu doar 170 de ani care au trecut de la izbucnirea Revoluţiei din 1848, dar comemorăm, în acelaşi timp, cei 100 de ani de viaţă în minoritate a maghiarimii din România. De 100 de ani, această comunitate a maghiarilor din România trăieşte într-o ţară ca minoritate, într-o ţară în care de foarte rare ori a avut parte de respect şi de respectarea drepturilor minorităţilor. Am avut decenii întregi de persecuţie, mai ales după Primul Război Mondial, am avut perioade în care, sub privirea îngăduitoare a Marilor Puteri, s-a încercat tot ce se putea încerca pentru deznaţionalizarea, pentru asimilarea maghiarimii din România", a spus Tanczos Barna.Acesta a adăugat că maghiarii care trăiesc în secolul 21 au obligaţia de a învăţa din lupta înaintaşilor lor, care, "dincolo de hotarele Ungariei", au făcut tot posibilul să păstreze limba, cultura, identitatea naţională a poporului maghiar."Nu a fost o luptă uşoară, a fost o luptă grea, lungă, dar, spre mirarea tuturor, suntem aici. Suntem aici, şi în secolul 21 şi vom mai fi mulţi ani înainte, pentru că facem parte dintr-o comunitate foarte puternică, o comunitate care ţine la tradiţii, ţine la limba şi ţine la cultura maghiară. Este ziua în care, an de an, ne aducem aminte de această luptă, într-o ţară în care sperăm ca în viitor, în următorii 100 de ani, o să vină vremuri mai uşoare pentru această comunitate, o să vină o clasă politică ce într-adevăr să recunoască drepturile noastre, unde primarii noştri să nu fie persecutaţi de prefecţii care caută tot timpul diverse elemente în acţiunile lor pentru a găsi câte un motiv de amendă, de persecuţie", a conchis Tanczos Barna.Manifestarea de la Miercurea Ciuc a mai cuprins momente artistice, depuneri de coroane la statuile revoluţionarilor Petofi Sandor şi Nicolae Bălcescu şi intonarea Imnului Ungariei şi a celui secuiesc.Şi la monumentul din Pasul Casin, ridicat în memoria secuilor ucişi de trupele ţariste şi austriece, a avut loc tradiţionala manifestare dedicată Zilei maghiarilor de pretutindeni.În cuvântul său, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, arătat că, la 170 ani de la izbucnirea Revoluţiei de la 1848, maghiarii nu se mai duc la luptă cu sabia scoasă, ci muncesc din greu pentru realizarea intereselor comune şi pentru păstrarea valorilor lor. "Noi, conducători aleşi ai comunităţii, instituţiile conduse de noi, fiecare dintre noi trebuie să ne concentrăm eforturile ca viaţa comunităţii noastre să fie bine organizată, într-un stat care nu vrea să conducă ţara pe făgaşul normal al dezvoltării, şi chiar uneori trebuie să acţionăm în locul statului. Noi trebuie să asigurăm serviciile publice, noi trebuie să luăm măsuri pentru creşterea calităţii acestora, pentru ca familiile comunităţii să trăiască într-un oraş, într-o regiune care să asigure creşterea nivelului de trai. Prinşi între ciocan şi nicovală, între statul neputincios şi atracţia ţărilor din vestul Europei, putem avea succes doar dacă noi ne organizăm cât mai bine, cât mai eficient. Doar acest lucru nu va fi de ajuns, deoarece generaţiile de azi au la dispoziţie alternative foarte limitate", a afirmat Borboly Csaba.Şi în alte zone ale judeţului Harghita, cum ar fi Odorhei sau Gheorgheni, au avut loc festivităţi comemorative dedicate celor care s-au jertfit pentru idealurile Revoluţiei Maghiare de la 1848, la care a participat un număr însemnat de persoane.