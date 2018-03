Festivalul Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World România

Festivalul Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World România (OWR), ediţia a 11-a, are loc în perioada 16-25 martie, la Bucureşti.Potrivit site-ului evenimentului, oneworld.ro, în cele zece zile de festival peste 70 de documentare vor fi prezentate într-un total de 180 de proiecţii în opt cinematografe şi locaţii partenere - CinemaPRO, Cinemateca Eforie, Cinemateca Union, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului, ARCUB, Rezidenţa BRD Scena 9 şi la Muzeul Naţional de Artă Contemporană.La festival participă peste 100 de invitaţi din ţară şi din străinătate, care vor fi prezenţi la discuţii cu publicul şi la evenimentele conexe.Hub-ul central al festivalului va fi organizat la ARCUB Gabroveni, unde vor avea loc mai multe evenimente speciale, în completarea proiecţiilor din Sala Mare.Cele 91 de filme ale celei de-a 11-a ediţii sunt împărţite în 16 secţiuni tematice, care vor beneficia atât de proiecţii, urmate de dezbateri, cât şi de evenimente conexe bazate pe formate diferite.Potrivit organizatorilor, focusurile ediţiei sunt dedicate unor domenii şi subiecte care au provocat recent dezbateri ample la nivelul societăţii, precum adaptarea educaţiei la rigorile secolului al XXI-lea, asaltul politic asupra justiţiei, revirimentul rasismului, supremaţiei albe şi iliberalismului în întreaga lume, reformularea politicilor care privesc persoanele LGBTQ sau tratamentul acordat refugiaţilor de statele europene."GET REAL!'' este mesajul One World Romania în anul Centenarului. Ne dorim ca în această perioadă poluată de preconcepţii şi minciuni să ne antrenăm sinceritatea şi gândirea critică. Documentarele şi evenimentele pregătite de One World Romania propun o excursie în afara zonei noastre de confort, dincolo de graniţele mistificării trecutului", se precizează pe site-ul OWR.Spotul de promovare al One World Romania 11 o are în centru pe Alina Şerban, actriţă şi regizoare, şi este realizat de regizorul Alexandru Solomon, directorul festivalului."Imaginea ediţiei a 11-a recreează tabloul lui C.D. Rosenthal 'România rupându-şi cătuşele pe Câmpia Libertăţii'. Tabloul reprezintă o Românie pură, luminoasă şi liberă. Noi transpunem această imagine ideală într-un peisaj real, România aia pe care nu vrem să o vedem, care există dincolo de bula noastră şi e în continuare încătuşată de mizerie, de lipsuri elementare, o Românie în care coexistă mai multe lumi (urban-rural, contemporan şi 'medieval', mizerie şi lux)", a explicat Alexandru Solomon, citat pe site.De notat că 12 documentare produse sau co-produse în ţara noastră vor fi prezentate la Festivalul Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania. Cinci dintre filmele selectate în festival vor fi prezentate în secţiunea "work-in-progress", iar restul în secţiunile "Trecutul prezent", "Caut ţară", "Cultura protestului", "În faţa legii" şi "Delicatessen".Unul dintre cele mai aşteptate documentare din selecţie este "Licu, o poveste românească", regizat de Ana Dumitrescu, câştigătorul Marelui Premiu la Festivalul Dok Leipzig 2017. Premiera naţională va avea loc în martie la One World Romania, iar din august filmul va intra şi în cinematografe. "Licu, o poveste românească" este inclus în secţiunea "Trecutul prezent".După premiera internaţională care va avea loc în curând la Berlinale, în secţiunea ''Forum'', cel mai recent documentar al regizorului Corneliu Porumboiu, intitulat "Fotbal infinit", ajunge în martie şi la Bucureşti, la One World Romania.În secţiunea "Cultura protestului", un alt documentar românesc va fi proiectat în premieră mondială la One World Romania 2018 - "Portavoce", realizat de Ruxandra Gubernat, Marcel Schreiter şi Henry Rammelt. Cei trei autori urmăresc apariţia unor tipuri alternative de interacţiune culturală în România, care au contribuit la dezvoltarea societăţii civile, responsabile pentru protestele de amploare din ultimii ani.Vor mai fi prezentate scurtmetrajele "Al-salamu alaikum" (regie: Wissam Al-Zoabi, co-producţie România-Siria, secţiunea "Caut ţară), "Ionaş visează că plouă" (regie: Dragoş Hanciu, secţiunea "Delicatessen"), mediumetrajul "Antonio e Catarina" (regie: Cristina Haneş, secţiunea "Delicatessen") şi lungmetrajul "Procesul" (regie: Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan, secţiunea "În faţa legii").În cadrul secţiunii ''Work-in-progress'' vor fi prezentate proiecte de film documentar aflate în diverse stadii ale producţiei, dar încă neîncheiate. Cele cinci proiecte prezentate în această secţiune în 2018 sunt realizate de Radu Ciorniciuc - "Acasă", Cosmin Bumbuţ şi Elena Stancu - "Rezidentele", Mona Nicoară - "Distanţa dintre mine şi tine", Dragoş Turea - "Alpha Betta Gamma" şi Nora Agapi - "Timebox".Participanţii la cea de-a 11-a ediţie a Festivalului One World Romania sunt: Pamela Yates, Paco De Onis, Radu Ciorniciuc, Monica Lăzurean-Gorgan, Cristina Haneş, Marco De Stefanis, Bernhard Braunstein, Till Schauder, Yves-Marie Mahé, Mila Turajlić, Thierry Michel, Lucio Bassadone, Maria Katharina Mykloen Hustad, Bill Morrison, Anne Fabini, Asli Özarslan, Ana Branea, Pietro Pasquetti, Silvia Jop, Mona Nicoară, Dana Bunescu, Péter Forgács, Monika Grassl, Elitza Gueorguieva, Corneliu Porumboiu, Tereza Nvotová, Dragoş Turea, Dieter Schumann, Daphni Leef, Orban Wallace, Lotte Mik Meyer, Dragoş Hanciu, Kazuo Hara, Sachiko Kobayashi, Boris Mitić, Ana Dumitrescu, Liviu "Licu" Canţer, Jonathan Boissay, Florent Vassault, Yael Kipper, Ronen Zaretsky, Gurcan Keltek, LukᚠKokeš, Klára Tasovská, Maxim Pozdorovkin, Shevaun Mizrahi, Wissam Al-Zoabi, Alexandra Wesolowski, Nora Lam, Peter Yam, Ruxandra Gubernat, Henry Rammelt, Marcel Schreiter, Chris Kelly, Venerabilul Luon Sovath, Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan, Daisy Asquith, Yony Leyser, Karel Kovanda, Monika Macdonagh-Pajerová, Cosmin Bumbuţ, Elena Stancu, Vitaly Mansky, Matthias Krepp, Angelika Spangel, Leni Gruber, Alexander Kleider, Jessica Gorter, Nora Agapi, Daniel Abma, Mary Jirmanus Saba, Tristan Ferland Milewski, Bernard Guetta, Stefanie Eckert, Michael Loebenstein, Oksana Sarkisova, Rada Sesic, Maciej Novicki, Michael Loebenstein, Stefanie Eckert, Mihai Fulger, Bernard Guetta, Lavinia Betea, Marius Deaconu, Ada Milea, Svetlana Cârstean, Elena Vlădăreanu, Cosmina Moroşan.Evenimentul cultural se desfăşoară cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Comisiei Europene - Reprezentanţa în România, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Uniunea Cineaştilor din România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Institutul Cultural Român, UNHCR - Agenţia ONU pentru Refugiaţi, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: One World Romania / Facebook

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres