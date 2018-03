VIDEO/ Un cioban din Dolj a fost amendat după ce oile i-au murit de foame. Bărbatul a fost izolat 2 săptămâni din cauza zăpezii

08:50

Liga Națională de baschet masculin, etapa a 21-a. Liderul CSU Sibiu joacă la Iași. Runda se deschide cu meciul Timba Timișoara – CSM Oradea. Vineri – 16 martie Timba Timișoara vs CSM CSU Oradea – ora 18.00, DigiSport Sâmbătă – 17 martie Dinamo București vs BC Mureș – ora 16.00 Phoenix Galați vs U-BT Cluj-Napoca […]