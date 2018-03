Documentarul ''Petrecerea'' deschide Festivalul One World Romania

Filmul documentar ''Petrecerea'' deschide vineri, la CinemaPro, cea de a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World România, în prezenţa realizatoarei peliculei, Alexandra Wesolowski, şi a invitaţilor speciali ai ediţiei - Kazuo Hara, unul dintre cei mai importanţi cineaşti ai Japoniei, şi Sachiko Kobayashi, producătoarea filmelor sale, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES. Filmele ediţiei din acest an sunt împărţite în 16 secţiuni tematice, care vor beneficia atât de proiecţii, urmate de dezbateri, cât şi de evenimente conexe bazate pe formate diferite.Potrivit organizatorilor, focusurile ediţiei sunt dedicate unor domenii şi subiecte care au provocat recent dezbateri ample la nivelul societăţii, precum adaptarea educaţiei la rigorile secolului XXI, asaltul politic asupra justiţiei, revirimentul rasismului, supremaţiei albe şi iliberalismului în întreaga lume, reformularea politicilor care privesc persoanele LGBTQ sau tratamentul acordat refugiaţilor de statele europene.În cadrul ediţiei, un eveniment special într-un format inedit are loc marţi, de la ora 18,00, la Rezidenţa BRD Scena9. "Rică nu ştia să zică râu, răţuşcă, reforma educaţiei" se va desfăşura în formatul Pecha Kucha - 11 oameni şi iniţiative care au refuzat să stea în banca lor şi au avut un impact în peisajul educaţional vor vorbi despre ce îi mână şi îi împiedică, în prezentări-fulger, folosind 20 de slide-uri de câte 20 de secunde fiecare. Tema educaţiei este prezentă şi în filmele secţiunii "Învăţ şi dezvăţ".O secţiune dedicată artiştilor activişti - intitulată "Arta care mişcă lumea" - va fi inclusă în cadrul celei de a 11 ediţii a festivalului. Printre filmele care vor putea fi văzute în cadrul secţiunii se numără "Chipuri, locuri" ("Faces, Places"), cea de a doua nominalizare de la Premiile Oscar din selecţia One World Romania 11, alături de "Ultimii bărbaţi din Aleppo" ("Last Men in Aleppo").Cu ocazia Zilei artei activiste la MNAC, pe 17 martie, vor fi prezentate cinci documentare incluse în secţiune, respectiv "Cântecele angajate ale lui Colette Magny", "Am o mică problemă", "Când Dumnezeu doarme", "Poeta" şi "Pavlenski - om şi voinţă". După fiecare film vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitate mai multe artiste din România.Pe 21 martie, în secţiunea "Politicile sexului (LGBTQ)", invitată în festival va fi artista rap suedeză Silvana. Ea va fi prezentă la proiecţia filmului "Silvana", de la Apollo111, după care va susţine un concert live.În aceeaşi temă a artei activiste, pe 20 martie, la ARCUB, va avea loc lansarea cărţii "Metaforă. Protest. Concept. Performance Art din România şi Moldova", a autoarelor Raluca Voinea şi Iulia Popovici. Cartea conţine interviuri cu artişti din diferite generaţii.Douăsprezece documentare produse sau coproduse în ţara noastră vor fi prezentate la Festivalul One World Romania. Cinci dintre filmele selectate vor fi prezentate în secţiunea "work-in-progress", iar restul în secţiunile "Trecutul prezent", "Caut ţară", "Cultura protestului", "În faţa legii" şi "Delicatessen".În cele două weekenduri ale festivalului, publicul va putea participa la trei concerte - Ada Milea (17 martie, la MNAC), Vama (18 martie, în Club Control) şi trupa PC Harem (24 martie, la Clubul Ţăranului.În ultima zi a festivalului, pe 25 martie, va avea loc, de la ora 20,30, la ARCUB, premiera spectacolului de teatru "Friday", realizat de trupa Playhood.Cea de a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania va avea loc între 16 şi 25 martie la CinemaPRO, Cinemateca Eforie, Cinemateca Union, Cinema Elvira Popescu, Cinema Muzeul Ţăranului, ARCUB, Rezidenţa BRD Scena9 şi la Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Hub-ul central al Festivalului One World Romania 11 va fi organizat la ARCUB Gabroveni, unde vor avea loc mai multe evenimente speciale, în completarea proiecţiilor din Sala Mare.Evenimentul se desfăşoară cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Comisiei Europene - Reprezentanţa în România, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Uniunii Cineaştilor din România, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Institutului Cultural Român, UNHCR - Agenţia ONU pentru Refugiaţi, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: One World Romania/Facebook Citeşte şi: * Festivalul Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres