Moscova acuză Occidentul de protejarea 'teroriştilor' în Siria

Regizorul britanic Ridley Scott se află în negocieri cu studioul Fox pentru a realiza o adaptare pentru marele ecran a seriei de comic-books de spionaj 'Queen and Country', potrivit site-ului de specialitate The Wrap citat joi de EFE.Semnate de scenaristul Greg Rucka, povestirile de spionaj 'Queen and Country' o au ca eroină pe agenta secretă Tara Chace.'Queen and Country' nu este primul proiect din agenda lui Scott, având în vedere că se ştie că regizorul britanic negociază deja cu studioul Disney pentru a regiza un fim despre magul Merlín, un personaj legendar din universul fantastic al regelui Arthur şi sabiei Excalibur.Dacă negocierile ajung la bun sfârşit, Scott se va ocupa de transpunerea pe marele ecran a seriei 'The Merlin Saga', care cuprinde mai multe volume scrise de americanul T.A. Barron dedicate marelui vrăjitor.Filmografia lui Ridley Scott, unul din marii cineaşti din ultimele decenii, include titluri ca 'Alien' (1979), 'Blade Runner' (1982), 'Thelma & Louise' (1991), 'Gladiator' (2000) sau 'The Martian' (2015).Regizorul a lansat pe marile ecrane în 2017 două filme: 'Alien: Covenant', cu Michael Fassbender ca protagonist; şi 'All the Money in the World', din a cărui distribuţie fac parte Michelle Williams şi Mark Wahlberg.'All the Money in the World', care prezintă povestea răpirii nepotului magnatului Jean Paul Getty, a dat prilej de discuţii în mass-media în urma scandalului hărţuirii sexuale în care a fost implicat Kevin Spacey, deoarece echipa a fost nevoită să renunţe în ultimul moment la toate imaginile în care apărea actorul repudiat şi să-l angajeze pe Christopher Plummer pentru a filma din nou toate scenele.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)