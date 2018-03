FMI: Lupta împotriva corupției va trebui să continue. Eforturile sunt recunoscute internațional

15:10

Medicul Radu Zamfir are motive de mândrie. Fiica sa, Lavinia, care este foarte talentată la muzică, are mare concert duminică, 18 martie. De medicul Radu Zamfir a auzit toată România, în anul 2014. Este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, în care pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Chirurgul […] Post-ul Lavinia, fiica medicului Radu Zamfir, are concert mare duminică. Își dorește carieră, dar nu vrea sub nicio formă să plece din țară | VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.