Oana Roman a întors toate privirile la un eveniment organizat în Capitală. Ținuta ei a făcut senzație printre invitați

18:50

Cum și-a cunoscut Nicole Cherry iubitul. Artista a acceptat să vorbească pentru prima oară despre băiatul care ui-a furat inima. De altfel, este pentru prima oară când cântăreața vorbește despre viața ei personală. Iubitul lui Nicole Cherry are 18 ani şi cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune. „Îl cheamă Teo, are 18 […] Post-ul Cum și-a cunoscut Nicole Cherry iubitul. Îl cheamă Teo și are 18 ani apare prima dată în Libertatea.ro.